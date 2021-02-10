«Сами понаехали!» В Госдуме ответили эстонским националистам на «человеческий мусор»
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире НСН предложил вносить в список невъездных западных политиков, позволяющих себе подобные заявления.
«Человеческим мусором» назвал русскоязычных жителей Эстонии представитель националистической Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас. Об этом он написал в комментариях к посту бывшего главы МИД страны Урмаса Рейнсалу в Facebook.
Рейнсалу возмутился тем, что евродепутат Яна Тоом сравнила российских участников несанкционированных акций с защитниками «Бронзового солдата». По его мнению, такая позиция предает как эстонскую государственность, так и российскую демократию». А Каллас поддержал Рейнсалу, заявив: «В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!».
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире НСН назвал «понаехавшими» самих эстонских националистов.
«Эстония как государство возникло не так давно. Она всегда была под баронами немецкими. Если уж кто и "понаехал", то это коренные эстонцы, которые таковыми себя считают. Те же немцы их таковыми не считают. Пусть забавляются. В основном этим занимаются власть имущие, историки это знают. Но сейчас учить политиков уму-разуму не имеет никакого смысла, потому что все они руководствуются своими политическим устремлениями. Тратить на них время, на людей, которые ненавидят все русское, мне не хочется. Надо нашим дипломатам обращать внимание на таких людей, вносить их в список невъездных. Обращать внимание надо вот в таком смысле. Пусть они ездят на свой Запад, любуются на него, целуются. Тем более что Европа сейчас никого не пускает к себе даже из соседних стран», - отметил Калашников.
По его словам, национализм свойствен всем прибалтийским странам.
«Можно сравнивать Эстонию, Литву и Латвию - где больше, где меньше. Но в целом Европа тому потакала с самых 1990-х. В некоторых из этих стран сотни тысяч были без паспортов и до сих пор остаются без гражданства. Европа устроила полигон в этих новых прибалтийских странах и разрешила им все, вплоть до маршей фашистов, легионов Ваффен-СС. Это перекинулось и на Украину, а сегодня недалеко и от Польши. Так что это огонек национализма, который они подожгли, ударяет и по ним самим», - заключил депутат.
В 2007 году в Эстонии разгорелся скандал из-за переноса памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне (Бронзового солдата) из центра Таллина на Военное кладбище. В России перенос памятника расценили как попытку переоценки итогов войны. В Таллине вспыхнули столкновения между защитниками памятника и полицией.
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