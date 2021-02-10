Русскоязычных жителей Эстонии сравнили с человеческим мусором

Ранее Рейнсалу возмутился тем, что евродепутат Яна Тоом сравнила российских участников несанкционированных акций с защитниками «Бронзового солдата». «Такая позиция предает как эстонскую государственность, так и российскую демократию», — написал он.

Каллас поддержал Рейнсалу, заявив о «человеческом мусоре».

«Бронзовый солдат» — общеупотребительное название памятника воинам Красной армии в Таллине. В 2007 году он был перенесен из центра столицы на кладбище, что вызвало волну недовольства, в том числе за рубежом.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас заявил, что намерен добиваться отставки главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его визита в Москву и общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА ФАН. В свою очередь Боррель не исключил, что в отношении Москвы ЕС введет санкции. Этот вопрос рассмотрит 22 февраля ЕС на встрече глав МИД стран-участниц союза.

