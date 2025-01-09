В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США

Присоединение Гренландии к США будет означать серьезную военную угрозу для РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее, 7 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Картаполов отметил, что Гренландия может послужить плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении, что является угрозой для РФ. Остров занимает большую площадь в Арктике и дает прямой выход в нее.

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Однако премьер Гренландии Муте Эгеде в свою очередь заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

Ранее генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов заявил НСН, что Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Дональд ТрампГренландия

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