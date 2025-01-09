Пентагон: Планов военного вторжения в Гренландию сейчас нет

Так она ответила на вопрос, прорабатывает ли сейчас военное ведомство планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений Трампа.

Трамп считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Он верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

