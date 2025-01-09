Пентагон: Планов военного вторжения в Гренландию сейчас нет

У Министерства обороны США в настоящее время нет планов военного вторжения в Гренландию на фоне притязаний, озвученных победившим на выборах президента Дональдом Трампом, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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Так она ответила на вопрос, прорабатывает ли сейчас военное ведомство планы о военном вторжении в Гренландию на фоне заявлений Трампа.

Трамп считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Он верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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