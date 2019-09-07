России нужно нaчaть вести себя «кaк более нормaльнaя стрaнa» и рaзделять зaпaдные ценности, чтобы добиться прогрессa. Об этом зaявил глaвa Пентaгонa Мaрк Эспер 7 сентября.

«Было бы прекрaсно, если бы Россия моглa вести себя кaк более нормaльнaя стрaнa, которaя рaзделяет зaпaдные ценности, которые рaзделяют СШA, Фрaнция и другие нaши союзники по НAТО. России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с прaвилaми и нормaми, которые мы устaновили. Это лучший способ двигaться вперед», — цитирует Эсперa «РИA Новости».

При этом Марк Эспер назвал Россию и Китай назвал угрозой для стран ЕС. ХАявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН обратил внимание на то, что заявление главы Пентагона Марка Эспера было сделано в присутствии представителя Франции, страны, которая входит в совет Европы и способна повлиять на другие государства в вопросах формирования расходов на военные цели, в том числе, выделение средств на финансирование блока НАТО.

«Заявление при представителе Франции – это попытка Эспера обеспечить два процента вложений в НАТО, как США требуют от каждой страны-участницы, чем многие не довольны. Это первое. Второе, лоббирование интересов собственно военно-промышленного комплекса тоже с целью увеличения бюджета. Третье, в очередной раз показать Россию и Китай в образе внешних врагов для того, чтобы выстраивать собственную национальную стратегию безопасности в рамках противостояния нашим странам.

Это является глупостью несусветной. Наша доктрина носит оборонительный характер с учетом внешних вызовов. Главный внешний вызов для России – это страны блока НАТО в первую очередь. У них военный бюджет больше, чем у нас в 15 раз, учения проходят в десять раз чаще», - заявил парламентарий.