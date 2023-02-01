В Госдуме оценили идею Нетаньяху выступить посредником в российско-украинских переговорах

Предложение главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху о посредничестве в российско-украинских переговорах демонстрирует осознание западными странами всей сложности конфликта, однако сейчас проведение переговоров и поиск компромисса между государствами затруднены. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков порталу Lenta.ru.

В МИД РФ заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

По мнению парламентария, Запад понимает, что сложившийся конфликт — сложная и большая комбинация, главной стороной которой является США. Новиков добавил, что большинство мировой общественности все яснее осознает конфигурацию противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.

Депутат считает, что ни одна из сторон к переговорам не готова: Россия сосредоточена на выполнении задач спецоперации, и сейчас она находится в той стадии, когда очень сложно найти устраивающий всех вариант, а Запад будет воспринимать любые переговоры как шанс не решить, а затянуть конфликт.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины в настоящее время отсутствуют. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияИзраильНетаньяху
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