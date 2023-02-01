В Госдуме оценили идею Нетаньяху выступить посредником в российско-украинских переговорах

По мнению парламентария, Запад понимает, что сложившийся конфликт — сложная и большая комбинация, главной стороной которой является США. Новиков добавил, что большинство мировой общественности все яснее осознает конфигурацию противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.

Депутат считает, что ни одна из сторон к переговорам не готова: Россия сосредоточена на выполнении задач спецоперации, и сейчас она находится в той стадии, когда очень сложно найти устраивающий всех вариант, а Запад будет воспринимать любые переговоры как шанс не решить, а затянуть конфликт.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины в настоящее время отсутствуют. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

