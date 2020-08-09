В Госдуме отреагировали на создание в ЕС механизма борьбы с санкциями

Консолидация европейских экономических и политических интересов может послужить восстановлению международного права и возобновлению энергопроектов России и Европы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

Такое мнение парламентарий высказал по поводу заявления посла ЕС в России Маркуса Эдерера о разработке Евросоюзом механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2», пишет RT.