В Госдуме отреагировали на создание в ЕС механизма борьбы с санкциями
Консолидация европейских экономических и политических интересов может послужить восстановлению международного права и возобновлению энергопроектов России и Европы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.
Такое мнение парламентарий высказал по поводу заявления посла ЕС в России Маркуса Эдерера о разработке Евросоюзом механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2», пишет RT.
По мнению Гутенёва, когда зашла речь «о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США», голос Германии против поддержит «старая, экономически сильная Европа».
Гутенев также считает, что «данная консолидация европейских экономических и политических интересов» может послужить восстановлению международного права, а также экономических, в том числе «энергетических, проектов между Россией и странами Евросоюза».
Напомним, Эдерер заявил о том, что в ЕС ведется подготовка механизма борьбы с санкциями против «Северного потока — 2».
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