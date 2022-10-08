Зеленский назвал южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»

Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада Украины.

«Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое - Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией», — заявил Зеленский.

В указе отмечается, что такое решение было принято исходя из «норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности».

