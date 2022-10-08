Зеленский назвал южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Ранее аналогичное постановление приняла Верховная рада Украины.
«Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое - Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией», — заявил Зеленский.
В указе отмечается, что такое решение было принято исходя из «норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности».
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