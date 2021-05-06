В Госдуме отреагировали на критику Лаврова российских политиков по Казахстану
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН высказался о выступлении Лаврова о позиции российских политиков по Казахстану.
Люди, которые определяют политику между Россией и Казахстаном, никогда не высказывались провокационно по поводу союзничества двух стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что некоторые политики привлекают к себе внимание при помощи сенсационных высказываний, пишет URA.RU. По словам министра, люди, определяющие отношения между Казахстаном и Россией, не относятся к числу провокаторов. «Мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга», — подчеркнул Лавров.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН считает, что российский МИД из лучших побуждений «льет масло на волны», если иметь в виду шум из-за недавних высказываний председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова по поводу Казахстана.
«Я не думаю, что наш министр иностранных дел будет комментировать оценки, которые в Казахстане даются собственной истории взаимоотношений с Россией. Но, мне кажется, желание извиняться, иной раз играет с нами злую шутку. Извиняться не за что!» - убежден парламентарий.
По его мнению, претензии в Казахстане к выступлению Никонова не обоснованы и нуждаются в объективном рассмотрении.
«Казахстан возник как автономное образование на определенном этапе истории Советского Союза. Чтобы Казахстан состоялся как республика, часть территорий, населенных преимущественно русскими, была включена вначале в состав автономной, а затем союзной республики Казахстан. Это исторический факт. Из него вовсе не следует, - и здесь Сергей Лавров прав, - что у сегодняшней Российской Федерации есть какие-либо территориальные претензии к независимой Республике Казахстан.
Между прочим, никаких таких претензий Никонов, насколько я понимаю, и не предъявлял. Никонов – доктор исторических наук. Но в связи с его замечанием в Казахстане развернули целую кампанию осуждения, в которой участвовали и представители власти. Между прочим, они не стеснялись в выражениях, порой, самых оскорбительных, чего не было в высказываниях Никонова. Эта реакция говорит некоем комплексе, который присутствует у части политической элиты Казахстана. При желании, легко разобраться, с чей же стороны делаются действительно провокационные высказывания.
Большинство государств СНГ, в том числе Казахстан, идут по пути переписывания своей истории задним числом. Например, уважаемый всеми первый президент страны Нурсултан Назарбаев не раз заявлял, что Казахстан – самая пострадавшая из бывших республик Советского Союза. Почему? Потому, дескать, в годы Сталина на территории страны находились пересыльные лагеря системы ГУЛАГ. И кто же от этого выиграл, а кто проиграл в исторической перспективе?
На мой взгляд, Казахстан наиболее выиграл в советский период. Казахстан в эти годы обрел свою государственность, новые границы, сохранил свой язык и создал казахскую литературу, которые теперь с кириллицы пытаются перевести на латиницу. Кто создавал научные центры и промышленность Казахстана? Та самая интеллигенция, сосланная в годы Сталина. Кто поднимал целину во времена Хрущева? Только Казахстан исключительно своими силами? Тогда стоит посмотреть фильм «Иван Бровкин на целине». Демагогия, что Казахстан – самый пострадавший от Советского Союза не соответствует действительности», - заявил Константин Затулин.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье, опубликованной в газете Egemen Qazaqstan, написал, что территорию Казахстана «никто не дарил извне», и народ жил на этих землях на протяжении многих веков.
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