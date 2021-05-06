В Госдуме отреагировали на критику Лаврова российских политиков по Казахстану

Люди, которые определяют политику между Россией и Казахстаном, никогда не высказывались провокационно по поводу союзничества двух стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что некоторые политики привлекают к себе внимание при помощи сенсационных высказываний, пишет URA.RU. По словам министра, люди, определяющие отношения между Казахстаном и Россией, не относятся к числу провокаторов. «Мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга», — подчеркнул Лавров.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН считает, что российский МИД из лучших побуждений «льет масло на волны», если иметь в виду шум из-за недавних высказываний председателя комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова по поводу Казахстана.