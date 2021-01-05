Президент Казахстана написал статью в ответ на высказывание российского депутата
Территорию Казахстана «никто не дарил извне», и народ жил на этих землях на протяжении многих веков. Об этом написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье, опубликованной в газете Egemen Qazaqstan.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана подарком от России. После слов депутата МИД республики вручил ноту протеста временному поверенному в делах России. Как позже уточнил Никонов, он имел в виду соблюдение интересов Казахстана во время определения границ Казахской ССР.
«Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом», — написал Токаев.
По мнению лидера Казахстана, «священная земля, унаследованная от предков» — главное богатство страны. Президент уточнил, что народ жил здесь ещё во времена Золотой Орды, Тюркского ханства, племён гуннов и саков.
Токаев призвал публично противостоять сомнениям в территориальной целостности республики и «любыми способами» защищать национальные интересы.
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