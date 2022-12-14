В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект о защите русского языка
В большинстве случаев у граждан России нет необходимости применять зарубежные слова, которые не обогащают речь, а искажают ее, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Фролову.
По ее словам, русский язык — величайшее богатство народа и его надо защищать. Так она прокомментировала принятие Думой в первом чтении проекта закона о контроле за соблюдением норм русского языка. Документ предполагает защиту русского языка от избыточного использования зарубежных слов.
«Этим мы подчеркиваем объединяющую роль русского языка, его ценность для государства, всех нас и будущих поколений. Ведь в большинстве случаев нам совершенно не нужны чуждые слова, которые не обогащают, а больше коверкают нашу красивейшую речь», — сказала депутат.
Она отметила, что многие страны в мире «откровенно хотят уничтожить русский мир».
Законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
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