В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект о защите русского языка

По ее словам, русский язык — величайшее богатство народа и его надо защищать. Так она прокомментировала принятие Думой в первом чтении проекта закона о контроле за соблюдением норм русского языка. Документ предполагает защиту русского языка от избыточного использования зарубежных слов.

«Этим мы подчеркиваем объединяющую роль русского языка, его ценность для государства, всех нас и будущих поколений. Ведь в большинстве случаев нам совершенно не нужны чуждые слова, которые не обогащают, а больше коверкают нашу красивейшую речь», — сказала депутат.

Она отметила, что многие страны в мире «откровенно хотят уничтожить русский мир».

Законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов заставит журналистов и рекламщиков говорить по-русски, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

