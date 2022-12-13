Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных заимствований, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Документ предусматривает запрет для чиновников и органов власти использование в работе иностранных слов, кроме содержащихся в нормативных словарях и не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта поможет «защитить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами, и предложила заменить иностранные слова русскими аналогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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