Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Документ предусматривает запрет для чиновников и органов власти использование в работе иностранных слов, кроме содержащихся в нормативных словарях и не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта поможет «защитить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами, и предложила заменить иностранные слова русскими аналогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».