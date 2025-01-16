В Госдуме объяснили, за что лидер ХАМАС поблагодарил Россию

Россия всегда оказывала помощь палестинцам, поэтому они с благодарностью относятся к ее позиции, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит «Газета.Ru».

Так он прокомментировал новость о том, что представители палестинского движения ХАМАС в беседе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым выразили Москве признательность за усилия по обеспечению законных прав палестинцев.

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Чепа отметил, что палестинцы очень благодарный народ и даже всегда первыми подходят здороваться к представителям РФ на международных площадках. По его словам, Россия всегда оказывала поддержку Палестине, и ее народ ценит это.

Также депутат подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет отстаивать и защищать интересы палестинцев.

Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, которые были согласованы с посредниками, а также в попытках добиться уступок в последнюю минуту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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