В Госдуме объяснили, за что лидер ХАМАС поблагодарил Россию

Чепа отметил, что палестинцы очень благодарный народ и даже всегда первыми подходят здороваться к представителям РФ на международных площадках. По его словам, Россия всегда оказывала поддержку Палестине, и ее народ ценит это.

Также депутат подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет отстаивать и защищать интересы палестинцев.

Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, которые были согласованы с посредниками, а также в попытках добиться уступок в последнюю минуту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

