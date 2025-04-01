В Госдуме объяснили перемену риторики Финляндии в отношении России

Президент Финляндии Александр Стубб теперь играет роль посредника между Европой и США, заявил НСН Дмитрий Новиков, а смягчение его политики в сторону РФ - желание удержаться на плаву, отметил Алексей Чепа.

Европа выбрала главу Финляндии Александра Стубба в качестве мягкого и нераздражающего коммуникатора для общения с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Финляндии нужно «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией, заявил президент страны Александр Стубб. Он также отметил, что «ничто не отменяет того факта», что Россия была и всегда будет соседом Финляндии. Такое заявление он сделал после неофициального визита в штат Флорида, где провел несколько часов с главой США Дональдом Трампом, играя в гольф. Новиков рассказал, с чем связана такая перемена риторики Стубба в отношении РФ.

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«Европа сейчас вынуждена подстраиваться под позицию США. Европейцы сейчас определяют тех, кто может быть коммуникатором в их отношениях с Вашингтоном и снимать некоторую изжогу, разногласия. В Европе ищут тех, на кого у Трампа нет жесткой аллергии и противостояния по каким-либо существенным вопросам. И вот, видимо, Стубб решил претендовать на эту роль. Да и Трампу тоже нужны люди, которые будут такими посредниками в общении. Видимо, это ровно та роль ключа, которую Стубб пытается на себя примерить, чтобы ему самому и Финляндии быть более заметным игроком в Европе и в направлении американо-европейских контактов», - заявил он.

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В свою очередь его коллега первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа добавил НСН, что Стубб просто действует в рамках своих интересов, а вот Россия всегда видит и помнит тех, кто нестабилен в своей позиции.

«Стубб, несмотря на свои многократные в последнее время русофобские заявления, понимает, что ситуация будет меняться, и Финляндии необходимо будет выстраивать какие-то отношения с Россией. Он прекрасно понимает, что эскалация напряженности отрицательно повлияет на экономику Финляндии. Мы видим и запоминаем, кто и что говорит. И доверие России к этим странам исходит из того, что они быстро могут менять свои взгляды, свою позицию», - рассказал он.

Ранее Стубб в интервью Politico заявил, что Украину следует вооружить «до зубов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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