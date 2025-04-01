В Госдуме объяснили перемену риторики Финляндии в отношении России

Европа выбрала главу Финляндии Александра Стубба в качестве мягкого и нераздражающего коммуникатора для общения с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Финляндии нужно «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией, заявил президент страны Александр Стубб. Он также отметил, что «ничто не отменяет того факта», что Россия была и всегда будет соседом Финляндии. Такое заявление он сделал после неофициального визита в штат Флорида, где провел несколько часов с главой США Дональдом Трампом, играя в гольф. Новиков рассказал, с чем связана такая перемена риторики Стубба в отношении РФ.