Трамп и Стубб во время игры в гольф обсудили покупку ледоколов

«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов», — заявил глава США. По словам Трампа, он в команде со Стуббом выиграл в гольф-клубе турнир.

Ранее стало известно, что пристрастие американского лидера к игре в гольф во Флориде обошлось налогоплательщикам США более чем в 18 млн долларов с момента его вступления в должность 20 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

