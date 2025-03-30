Трамп и Стубб во время игры в гольф обсудили покупку ледоколов
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что за игрой в гольф с коллегой из Финляндии Александром Стуббом обсудил строительство и покупку ледоколов.
«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов», — заявил глава США. По словам Трампа, он в команде со Стуббом выиграл в гольф-клубе турнир.
Ранее стало известно, что пристрастие американского лидера к игре в гольф во Флориде обошлось налогоплательщикам США более чем в 18 млн долларов с момента его вступления в должность 20 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВСУ нарастили удары по энергетике РФ
- Макгрегор: Путин и Трамп должны прийти к выводу, что Зеленского нужно убрать
- Трамп и Стубб во время игры в гольф обсудили покупку ледоколов
- В России расширен список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
- СМИ: Зеленского загнали в ловушку сделкой с США
- В Германии усомнились в идее отправки миротворцев на Украину
- В США самолет упал на жилой дом
- Мошенники могут получить с помощью СНИЛС доступ к аккаунту
- МИД пояснил механизм внешнего управления на Украине на фоне заявлений Путина
- Трамп: Никто из чиновников не будет уволен из-за фейковых новостей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru