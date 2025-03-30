Трамп и Стубб во время игры в гольф обсудили покупку ледоколов

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что за игрой в гольф с коллегой из Финляндии Александром Стуббом обсудил строительство и покупку ледоколов.

Трамп рассказал о своем состоянии после стрельбы около его гольф-клуба

«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов», — заявил глава США. По словам Трампа, он в команде со Стуббом выиграл в гольф-клубе турнир.

Ранее стало известно, что пристрастие американского лидера к игре в гольф во Флориде обошлось налогоплательщикам США более чем в 18 млн долларов с момента его вступления в должность 20 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ФинляндияСШАДональд Трамп

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