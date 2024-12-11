Стубб: Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна должна увеличить инвестиции в оборонные ресурсы, учитывая «долгосрочные угрозы» со стороны России.

По его мнению, Россия после окончания конфликта на Украине усилит свою военную мощь и это создает «долгосрочную угрозу» для Финляндии.

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Стубб подчеркнул, что особое внимание следует уделить укреплению сухопутных сил. Президент также высказал мнение о необходимости совместных оборонных решений стран ЕС.

Он отметил, что для успешного ведения долгосрочных конфликтов необходимо создать запасы и обеспечить значительный потенциал. Оборонная промышленность, по его словам, будет играть центральную роль в этом процессе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
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