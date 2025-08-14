В Госдуме объяснили, кто будет руководить РФ во время встречи Путина с Трампом
Ни одно важное решение в России не может быть принято без президента Владимира Путина. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что в России существует чёткая иерархия, когда «за президентом следует премьер-министр, а за ним спикеры палат парламента».
Журавлев указал, что последнее слово всегда будет за Путиным и призвал «не испытывать иллюзий» на счёт того, что во время поездки главы государства на Аляску бразды правления перейдут кому-то другому.
«Повлиять на какие-то шаги... могут министр обороны или глава Генштаба, но последнее слово всегда и во всем будет за российским президентом», — заключил парламентарий.
Ранее в Кремле заявили, что, в рамках подготовки к поездке на Аляску, Путин провёл совещание с членами высшего руководства России, сообщает RT.
