Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он рассказал на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам Трампа, он хотел бы провести встречу в венгерской столице.
«Но в итоге я не стал - не ожидал, что она принесет какие-либо результаты», - рассказал глава Белого дома.
Также Трамп ответил на вопрос, что препятствует проведению такого саммита. Как отметил американский лидер, Россия «просто пока не хочет останавливаться» и прекращать боевые действия на Украине.
Ранее президент США заявил, что отменил готовившуюся встречу с российским лидером в Венгрии, так как стороны «не достигнут нужной цели», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
