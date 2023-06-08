Минпромторг предложил ввести цифровой акциз на пиво и сладкие напитки

Ввести цифровой акциз на пиво, пивные и сладкие напитки Минпромторг предлагает по аналогии с табачной продукцией. Об этом рассказал глава департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский, передает агентство «Прайм».

Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков

«Надеемся, что мероприятия по отказу от нанесения на такую продукцию специальных и акцизных марок будут реализованы в установленные сроки», — заявил он в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Заславский сообщил, что механизмы, необходимые для расчета акциза на сладкую воду, начнут внедряться уже с 1 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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