В Госдуме обсуждают возможные поправки в закон о военном положении

Депутаты Госдумы обсуждают внесение поправок в закон о военном положении, которые бы позволили проводить выборы даже во время режима военного положения, рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников газете «Ведомости».

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По его словам, такие обсуждения связаны с принятием в состав России новых регионов. Согласно законам о присоединении новых субъектов, осенью текущего года в них должны пройти выборы.

Депутат отметил, что соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму уже в ближайшее время.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на роскошь и направить эти деньги на финансирование спецоперации (СВО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконВоенное ПоложениеГосдума

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