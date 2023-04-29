В Госдуме обсуждают возможные поправки в закон о военном положении

По его словам, такие обсуждения связаны с принятием в состав России новых регионов. Согласно законам о присоединении новых субъектов, осенью текущего года в них должны пройти выборы.

Депутат отметил, что соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму уже в ближайшее время.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на роскошь и направить эти деньги на финансирование спецоперации (СВО), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

