В Госдуме обсудят признание Азовского моря внутренним водоемом РФ

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предусматривающий признание Азовского моря внутренним водоёмом РФ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, профильный комитет уже одобрил документ, депутаты постараются принять его до конца 2023 года, после чего на Азовское море не будут распространяться действия международных законов.

«Восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — заключил Шеремет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что у водоёма «изменился юридический статус», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияГосдумаЗаконопроектыАзовское Море

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