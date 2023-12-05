В Госдуме обсудят признание Азовского моря внутренним водоемом РФ

По его словам, профильный комитет уже одобрил документ, депутаты постараются принять его до конца 2023 года, после чего на Азовское море не будут распространяться действия международных законов.

«Восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — заключил Шеремет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что у водоёма «изменился юридический статус», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

