В Госдуме обсудят признание Азовского моря внутренним водоемом РФ
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предусматривающий признание Азовского моря внутренним водоёмом РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, профильный комитет уже одобрил документ, депутаты постараются принять его до конца 2023 года, после чего на Азовское море не будут распространяться действия международных законов.
«Восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», — заключил Шеремет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что у водоёма «изменился юридический статус», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Формула 1» утвердила Гран-при со спринтами в 2024 году
- Елена Летучая опровергла слухи об эмиграции из России
- В Госдуме разрешили частным охранникам уничтожать беспилотники
- Курс евро вырос до 100 рублей
- Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве
- Невзорова снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- СМИ: Певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес в России
- СМИ: При ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек
- В Госдуме обсудят признание Азовского моря внутренним водоемом РФ
- Законопроект о социальных банковских вкладах приняли в первом чтении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru