Хуснуллин: Азовское море заключат в автомобильное кольцо до конца 2024 года

Азовское море планируется целиком заключить в автомобильное кольцо до конца 2024 года. Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, по поручению российского лидера Владимира Путина будет построен полноценный подъезд к Керченскому мосту. Хуснуллин уверен, что трасса М-4 «Дон» с обходом Аксая будет завершена в 2023 году, равно как и дорога в обход Краснодара. Вице-премьер добавил, что в конце года откроется часть участка от Краснодара до Керченского моста, а в 2024 году строительство четырехполосной магистрали завершится.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе начались работы по строительству трассы «Таврида-2».

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:СтроительствоДорогаАзовское МореМарат Хуснуллин

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