В Госдуме не увидели желания Китая создать мировое правительство
Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин не предлагал создавать мировое правительство, когда выдвинул идею о глобальном управлении. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, само формирование единого государства противоречит международному праву, а соглашения по глобальному мироустройству, достигнутые в 1945 году не подлежат пересмотру.
«Принцип мирового правительства противоречит международному праву — по итогам Второй мировой войны оно базируется на трех подходах. Это территориальная неприкосновенность, то есть верховенство границ 1945 года. Это право нации на самоопределение с учетом верховенства границ, то есть согласия центральных властей. Поэтому Косово не признается ООН без согласия Белграда. И это суверенитет наций — вот тех 90, которые были в 1945 году, а теперь их 193. Соответственно, принцип суверенитета нации не подразумевает вообще создание мирового правительства — никто этого не даст. Никому не нравится, что над ним есть начальник, это противоречит природе человека и уж тем более нации», — сказал Федоров «Газете.Ru».
По его мнению, китайский лидер не предлагал ничего подобного, а хотел придать авторитета уже существующим органам Организации объединенных наций. Федоров добавил, что это предполагает более активное взаимодействие стран мира и совместное развитие инфраструктуры и экономики.
1 сентября Си Цзиньпин выдвинул идею о создании справедливой и равноправной системы глобального управления во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ее поддержал президент России Владимир Путин, отметив что Москва заинтересована в обсуждении конкретных предложений.
Ранее глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил НСН, что саммит ШОС станет точкой невозврата в отношениях с Западом для нескольких стран.
