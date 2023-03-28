Путину доложили о снижении производительности «АвтоВАЗа»

Азаров сообщил, что производительность завода в прошлом году упала на 48,9% по сравнению с годом ранее. За 2022 год концерн выпустил 220 тысяч машинокомплектов. Отмечается, что второй квартал прошлого года стал наиболее трудным для предприятия.

По словам регионального главы, «АвтоВАЗ» планирует начать производить до 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов в следующем году.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в комментарии НСН заявил, что «АвтоВАЗ», несмотря на проблемы, выживет в непростых условиях благодаря поддержке со стороны государства.

