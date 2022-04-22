В Госдуме не исключили воссоздание Крымского федерального округа

Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик заявил, что по окончании спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине может быть образован Крымский федеральный округ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, его жителями станут граждане освобожденных территорий.

«Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России», - подчеркнул парламентарий.

Белик добавил, что все попытки неонацистов и их западных кураторов переписать историю обречены на провал, «историческая справедливость восторжествует».

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским и не сожалеет о запрете посещать Украину, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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