В Госдуме не исключили воссоздание Крымского федерального округа

По его словам, его жителями станут граждане освобожденных территорий.

«Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России», - подчеркнул парламентарий.

Белик добавил, что все попытки неонацистов и их западных кураторов переписать историю обречены на провал, «историческая справедливость восторжествует».

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским и не сожалеет о запрете посещать Украину, сообщает RT.