В Госдуме назвали заявления Алиева политической конъюнктурой
Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о поддержке «территориальной целостности Украины», а также об «российском вторжении» и «оккупации» при вхождении республики в СССР - исключительно политическая конъюнктура. Об этом ОТР заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его мнению, азербайджанскому лидеру выгодно обвинить в ухудшении отношений именно Россию. Когда же ситуация изменится, Алиев «найдет 100 способов объяснить» свою враждебность к Москве.
«Он скажет, что маскировался. Это же такая история, скажем, и не первые сто лет, и не первые двести, и не первое тысячелетие», – отметил депутат.
Колесник добавил, что «на каждый роток не накинешь платок», а России вместо того, чтобы оправдываться, следует продолжать «гнуть свою линию».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина намерена использовать противоречия Россией и Азербайджаном для разжигания ненависти на национальной почве, сообщает «Свободная пресса».
