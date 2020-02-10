В Госдуме назвали главную проблему НАТО в Европе в случае войны с Россией

«Армия никогда, ни на одной территории не сможет победить без этого. Местное население в отличие от политических элит, которые на сегодня являются ставленниками Вашингтона во многих европейских странах, не воспринимает блок НАТО. Для них они все-таки оккупанты. Старшее поколение, люди среднего возраста многие экономические проблемы связывают с тем, что страна является членом НАТО, ЕС и за это должна огромные деньги тратить на ненужные оборонные расходы, взносы, закупку американского вооружения. Многие деньги просто не поступают в их страны, потому что они берут на себя определенные обязательства блока НАТО и ЕС. Если — не дай Бог — начнется какая-то крупномасштабная война, и полетят снаряды на территорию этих стран, то местное население еще больше обозлится, оно будет понимать, кто причина их невзгод», — считает Шерин.

Кроме того, первый зампредседателя комитета по обороне отметил, что успешному ведению боевых действий НАТО противостоит новейшее российское вооружение.

«Еще будет мешать системы "Град", "Ураган", замечательные российские системы залпового огня, которые оставляют 64 гектара выжженной земли. Не только мосты и реки. У России есть вооружение. Если бы его не было, то никто уже ни про какие мосты и реки не разговаривали бы — всё давным-давно бы началось», — полагает парламентарий.

Между тем Россия для обеспечения собственной безопасности должна решить множество вопросов внутри страны, в том числе по поводу строительства мостов.

«Нам нельзя расслабляться, нужно делать все для того, чтобы наши войска по нашей территории перемещались очень оперативно, потому что страна огромная, протяженная. Нам нужно строить самим внутри страны большое количество высокотонных, с максимальным тонажом устойчивости мосты. Должны строиться скоростные железные дороги. На каждой реке должно быть по два-три моста. Должно быть побольше аэропортов двойного назначения, чтобы могли принимать груз, технику. Есть опасные для нас направления: Польша, Украина, Германия вдруг с ума сойдет, Норвегия, Япония. На запад и восток мы должны оперативно перебрасывать внутри страны наши войска. Сахалин надо срочно соединять мостами с материком, на Оке должно быть не один, а два моста. Это наша безопасность, мобильность», — добавил Александр Шерин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, почему войны в космосе не будет.







