Робкий оптимизм на улучшение отношений с НАТО выразили в Госдуме
Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН выразил надежды на возможные перемены в отношениях России и НАТО после саммита в честь 70-летия Североатлантического Альянса.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об ухудшении отношений государства с НАТО. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам Шойгу, партнеры России, которые ведомы Соединенными Штатами Америки выходят «из всё большего и большего количества соглашений». В связи с этим, отметил он, уменьшается пространство безопасности, которые существовали ранее.
Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с Североатлантическим Альянсом в таком виде, в каком оно было пять лет назад.
Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН полностью поддержал оценку взаимоотношений между Россией и НАТО, которую дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявивший об их деградации.
«Я полностью поддерживаю заявление Сергея Шойгу. Те шаги, которые предпринимает наша страна, прежде всего, в лице президента Путина, говорят о роли России в мире и об осознании нашей страной ответственности за международную безопасность. При этом шаги, которые предпринимаются странами Запада и членами Альянса, говорят об обратном. Прежде всего, это выход США из ДРСМД, угроза срыва пролонгации договора по СНВ-3», - напомнил парламентарий.
Юрий Швыткин считает, что есть небольшая надежда на восстановление конструктивных отношений России и НАТО. Предпосылки появились на саммите в честь 70-летия Североатлантического Альянса.
«То, что на юбилейном саммите НАТО заявления носили противоречивый характер в части необходимости выстраивания взаимоотношений с Россией по поводу обеспечения безопасности на европейском континенте, вселяет некоторый оптимизм. Мосты еще не сожжены. Думаю, страны блока НАТО должны сделать шаг навстречу. Мы этот шаг сделали. Сейчас мяч на их стороне», - добавил эксперт.
Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН усомнился в реальности намерений конгрессменов США продить договор СНВ-3 назло Дональду Трампу.
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