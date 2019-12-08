Робкий оптимизм на улучшение отношений с НАТО выразили в Госдуме

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об ухудшении отношений государства с НАТО. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам Шойгу, партнеры России, которые ведомы Соединенными Штатами Америки выходят «из всё большего и большего количества соглашений». В связи с этим, отметил он, уменьшается пространство безопасности, которые существовали ранее.

Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с Североатлантическим Альянсом в таком виде, в каком оно было пять лет назад.

Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН полностью поддержал оценку взаимоотношений между Россией и НАТО, которую дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявивший об их деградации.

«Я полностью поддерживаю заявление Сергея Шойгу. Те шаги, которые предпринимает наша страна, прежде всего, в лице президента Путина, говорят о роли России в мире и об осознании нашей страной ответственности за международную безопасность. При этом шаги, которые предпринимаются странами Запада и членами Альянса, говорят об обратном. Прежде всего, это выход США из ДРСМД, угроза срыва пролонгации договора по СНВ-3», - напомнил парламентарий.