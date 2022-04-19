В Госдуме назвали цели России на следующем этапе спецоперации

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что спецоперация России на Украине не сможет ограничиться только Донбассом, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, в противном случае остальная часть Украина останется «под властью Зеленского и его гоп-компании» в максимально милитаризованном и нацифицированном состоянии.

«Если РФ ограничится исключительно освобождением Донбасса, то Украина... продолжить воевать с Россией, потому что никого не интересует судьба местного населения и Запад будет продолжать воевать до последнего украинца», — подчеркнул он.

Бородай добавил, что выходом из спецоперации станет полное уничтожение на Украине действующего киевского режима.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия переходит к новой фазе спецоперации на Украине с целью полного освобождения Донецкой и Луганской республик, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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