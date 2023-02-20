Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве

Он отметил, что визит Байдена в Киев является историческим. По словам Кулебы, этот визит является «победой украинского народа и президента Зеленского».

Ранее газета Financial times сообщила, что президент США Джо Байден приехал в Киев на поезде. По словам корреспондента издания Кристофа Миллера, американский лидер прибыл в столицу Украины в понедельник утром. Также отмечается, что Байден находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщает НСН.

