Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден довольны встречей в Киеве, атмосфера была доверительная и душевная. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях.
Он отметил, что визит Байдена в Киев является историческим. По словам Кулебы, этот визит является «победой украинского народа и президента Зеленского».
Ранее газета Financial times сообщила, что президент США Джо Байден приехал в Киев на поезде. По словам корреспондента издания Кристофа Миллера, американский лидер прибыл в столицу Украины в понедельник утром. Также отмечается, что Байден находится в Киеве с необъявленным визитом, сообщает НСН.
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