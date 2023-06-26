В Госдуме назвали сроки подготовки законопроекта о ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о сроках подготовки законопроекта о регулировании деятельности частных военных компаниях (ЧВК).

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Парламентарий отметил, что вопрос требует детальной проработки. Необходимы «очень серьезные» межведомственные согласования, сказал депутат.

«Поэтому, я думаю, в осеннюю сессию наиболее такой, скажем так, реальный срок», - заявил Картаполов в эфире РБК.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов ранее сообщил, что законопроект о регулировании ЧВК внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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