В Госдуме назвали сроки подготовки законопроекта о ЧВК

Парламентарий отметил, что вопрос требует детальной проработки. Необходимы «очень серьезные» межведомственные согласования, сказал депутат.

«Поэтому, я думаю, в осеннюю сессию наиболее такой, скажем так, реальный срок», - заявил Картаполов в эфире РБК.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов ранее сообщил, что законопроект о регулировании ЧВК внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

