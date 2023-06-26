В Госдуме назвали сроки подготовки законопроекта о ЧВК
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о сроках подготовки законопроекта о регулировании деятельности частных военных компаниях (ЧВК).
Парламентарий отметил, что вопрос требует детальной проработки. Необходимы «очень серьезные» межведомственные согласования, сказал депутат.
«Поэтому, я думаю, в осеннюю сессию наиболее такой, скажем так, реальный срок», - заявил Картаполов в эфире РБК.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов ранее сообщил, что законопроект о регулировании ЧВК внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых ведомств
- Путин признал гибель летчиков при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер»
- Путин поблагодарил «остановившихся у последней черты» вагнеровцев
- Путин: мятеж был бы подавлен в любом случае
- В Госдуме назвали сроки подготовки законопроекта о ЧВК
- Пресс-служба Лукашенко анонсировала его выступление
- Песков: ожидаются важные заявления Путина
- Аналог русскоязычной «Википедии» заработал в тестовом режиме
- В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале
- Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru