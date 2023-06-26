«Немедленно расформировать!»: Генерал Болдырев призвал распустить ЧВК «Вагнер»
ЧВК «Вагнер» оставили фронт в самое тяжелое время, заявил генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» оставили фронт в самое тяжелое время.
«ЧВК «Вагнер» нужно немедленно расформировать и больше к этому не возвращаться. Другого варианта нет. Эти солдаты подняли бунт, мятеж! Бросили фронт в самое тяжелое время. Я бы никогда не доверил таким людям участие в спецоперации. У Евгения Пригожина свои задумки, свои дела. Он просто кинул несколько десятков тысяч человек», - сказал собеседник НСН.
В дополнение генерал назвал произошедшее в субботу, 24 июня, предательством.
«Это предательство Родины, предательство всего!» - заключил Болдырев.
Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит причин для запрета ЧВК «Вагнер».
«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», - сказал парламентарий в беседе с газетой «Ведомости».
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».
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