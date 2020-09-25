Джабаров рассказал о реакции России на санкции США по Навальному
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам отметил в эфире НСН, что есть возможность снять россиян «с крючка» американских санкций.
В Совете Федерации готовы рассмотреть вопрос об ответных санкциях против сенаторов США, которые предложили законопроект о персональных санкциях против граждан России, подозреваемых в причастности к отравлению Алексея Навального.
Ответные санкции могут быть введены против тех конгрессменов США, которые поддержат законопроект, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Можно было бы рассмотреть, если они примут. Почему им можно, а нам нельзя? Я не думаю, что это их заденет. Но это вопрос принципа. У кого-то есть какие-то интересы в России, кто-то приезжает. Потому что наказывать российских граждан, которые якобы виноваты в отравлении Навального, которое не доказано. Который давно уже выписан из больницы. Безосновательно и просто некрасиво», - сказал Джабаров.
Он признает, что ответные санкции против американских парламентариев будут иметь символический характер.
«Понятно, что активов у них на территории России нет. Но и нам не надо иметь активов за рубежом. Не зря об этом сказал президент на встрече с сенаторами. Ни счетов, ни активов иметь не надо. Тогда мы будем неуязвимы. А когда у людей счета, активы, конечно, они будут уязвимы, тогда их будут держать на крючке, как было сказано», - заключил сенатор.
Отметим, что законопроект о санкциях против россиян, причастных к отравлению Навального, поддержали сенаторы Марко Рубио и Митт Ромни от Республиканской партии, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- «Вы не в КНДР». Трампу напомнили о демократии в США
- «Бум» доставки в пандемию не привёл к росту жалоб
- В Кремле заявили, что не планируют введения карантина
- В работе Telegram вновь произошел сбой
- В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru