Джабаров рассказал о реакции России на санкции США по Навальному

В Совете Федерации готовы рассмотреть вопрос об ответных санкциях против сенаторов США, которые предложили законопроект о персональных санкциях против граждан России, подозреваемых в причастности к отравлению Алексея Навального.

Ответные санкции могут быть введены против тех конгрессменов США, которые поддержат законопроект, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Можно было бы рассмотреть, если они примут. Почему им можно, а нам нельзя? Я не думаю, что это их заденет. Но это вопрос принципа. У кого-то есть какие-то интересы в России, кто-то приезжает. Потому что наказывать российских граждан, которые якобы виноваты в отравлении Навального, которое не доказано. Который давно уже выписан из больницы. Безосновательно и просто некрасиво», - сказал Джабаров.