США расширили антироссийские санкции
США расширили санкционные списки, связанные со вмешательством в выборы, деятельности в киберсфере, а также с ситуацией на Украине.
В частности, под ограничения попали шесть физических и два юридических лица из России. Кроме того, санкции коснутся гражданина Финляндии и нескольких компаний, работающих там.
На прошлой неделе США ввели ограничения против двух граждан России Дмитрия Карасавиди и Данила Потехина без объяснения причин.
Ранее в Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос о возможных санкциях США в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью».
«Она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», – отметил он.
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