США расширили антироссийские санкции

США расширили санкционные списки, связанные со вмешательством в выборы, деятельности в киберсфере, а также с ситуацией на Украине.

В частности, под ограничения попали шесть физических и два юридических лица из России. Кроме того, санкции коснутся гражданина Финляндии и нескольких компаний, работающих там.

На прошлой неделе США ввели ограничения против двух граждан России Дмитрия Карасавиди и Данила Потехина без объяснения причин.