США расширили антироссийские санкции

США расширили санкционные списки, связанные со вмешательством в выборы, деятельности в киберсфере, а также с ситуацией на Украине.

В частности, под ограничения попали шесть физических и два юридических лица из России. Кроме того, санкции коснутся гражданина Финляндии и нескольких компаний, работающих там.

На прошлой неделе США ввели ограничения против двух граждан России Дмитрия Карасавиди и Данила Потехина без объяснения причин.

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Ранее в Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос о возможных санкциях США в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью».

«Она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», – отметил он.

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ТЕГИ:РоссияСанкции США
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