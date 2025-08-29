В Госдуме назвали насыщенным визит Путина в Китай
Визит президента РФ Владимира Путина в Китай продлится четыре дня, что говорит о насыщенной повестке. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он отметил, что делегации России и КНР обсудят двусторонние отношения и международную повестку. А с учётом проведения саммита ШОС, не исключены встречи Путина с представителями других членов организации.
«Подобные поездки у российского президента бывают редко... я думаю, что вопросов будет много, учитывая такой длительный визит», — заключил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не располагает данными о возможной встрече Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главе МВД Сербии Дачичу отправили конверт с тремя патронами
- Рэпер Jay-Z стал самым богатым музыкантом в мире
- В Госдуме назвали насыщенным визит Путина в Китай
- В полиции рассказали о взаимосвязи СДВГ и риске правонарушений
- Песков заявил, что Путин не исключает встречу с Зеленским
- Кабмин утвердил правила маркировки звонков от компаний
- Партия Саакашвили пообещала мирную революцию в Грузии
- Силы ПВО за неделю сбили самолет ВСУ, 1377 украинских дронов и 18 авиабомб
- Удар по психике: Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве
- Омбудсмен Волынец связала ментальные нарушения у детей со смартфонами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru