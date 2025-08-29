В Госдуме назвали насыщенным визит Путина в Китай

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай продлится четыре дня, что говорит о насыщенной повестке. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что делегации России и КНР обсудят двусторонние отношения и международную повестку. А с учётом проведения саммита ШОС, не исключены встречи Путина с представителями других членов организации.

«Подобные поездки у российского президента бывают редко... я думаю, что вопросов будет много, учитывая такой длительный визит», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не располагает данными о возможной встрече Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ВизитШОСКитайВладимир Путин

