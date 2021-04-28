В Госдуме назвали наиболее важные сферы сотрудничества России и США
Россия открыта к сотрудничеству с США по ключевым вопросам: проблемы климата, сдерживание гонки вооружений, возвращение к договору СНВ-3, договору об открытом небе. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
По его словам, российская сторона ждет конструктивных шагов от США, так как пустые разговоры не способствуют решению важных проблем глобального характера, которые затрагивают не только России и Америку.
Он также отметил, что необходимо вести диалог на равных позициях, а не угрожать санкциями.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. Она отметила, что в него точно войдут Соединенные Штаты Америки.
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