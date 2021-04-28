В Госдуме назвали наиболее важные сферы сотрудничества России и США

Россия открыта к сотрудничеству с США по ключевым вопросам: проблемы климата, сдерживание гонки вооружений, возвращение к договору СНВ-3, договору об открытом небе. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

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По его словам, российская сторона ждет конструктивных шагов от США, так как пустые разговоры не способствуют решению важных проблем глобального характера, которые затрагивают не только России и Америку.

Он также отметил, что необходимо вести диалог на равных позициях, а не угрожать санкциями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. Она отметила, что в него точно войдут Соединенные Штаты Америки.


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ТЕГИ:Санкции Против РоссииГосдумаРоссийско-американские Отношения
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