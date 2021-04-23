МИД России предложил США восстановить сотрудничество в области кибербезопасности
Москва предлагает Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе - на высоком уровне, сообщает РИА новости со ссылкой на МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство уточняет, что суть инициативы сводится к принятию мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, заключение соглашения между двумя странами о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела Москвы и Вашингтона.
Америка минимизирует взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом, заявил днем ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, недружественная позиция США сводит к минимуму межгосударственное взаимодействие в такой важной области, на данный момент прямое общение правоохранительных органов двух стран практически отсутствует.
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