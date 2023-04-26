В Госдуме назвали фашистской угрозу Киева «уничтожить» все в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «фашистским» заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «праве» Киева на уничтожение объектов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее Подоляк высказал мнение, что Украина имеет право «уничтожать» все, что находится на полуострове, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ивлев отреагировал на слова Подоляка пословицей «Бодливой корове Бог рога не дает».

«За ... фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге [пропагандисту нацистской Германии Йозефу] Геббельсу», — считает депутат.

Ивлев подчеркнул, что РФ всегда защищает свои территории, и «возмездие неотвратимо».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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