В Госдуме назвали безрассудными угрозы Байдена в адрес России

По его словам, с Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов. «Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве», — сказал депутат. Отмечается, что президент США ведет страну к катастрофе и развалу.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершится 27 сентября.

Ранее Байден заявил, что США и союзники введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции против России в ответ на референдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

