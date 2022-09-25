В Госдуме назвали безрассудными угрозы Байдена в адрес России
Угрозы американского президента Джо Байдена ввести новые «быстрые и тяжелые» ограничительные меры в отношении России в ответ на референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины являются безрассудными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Михаила Шеремета.
По его словам, с Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов. «Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве», — сказал депутат. Отмечается, что президент США ведет страну к катастрофе и развалу.
Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершится 27 сентября.
Ранее Байден заявил, что США и союзники введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции против России в ответ на референдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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