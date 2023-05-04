В Госдуме назвали Бельгию «барыгой» из-за изъятия активов РФ
Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко прокомментировал изъятие Бельгией доходов с замороженных активов России. Слова парламентария приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Брюссель направит на помощь Киеву 200 миллионов евро, полученных от замороженных активов РФ.
По словам депутата, европейские страны превратились в «барыг, торговцев краденым». Он назвал Бельгию «одной из самых разбойничьих и людоедских стран».
В интервью испанскому изданию La Razon министр Швеции по вопросам ЕС Джессика Росвалль сообщила, что Евросоюз ищет возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины, передает «Радиоточка НСН».
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