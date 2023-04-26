В Китае поддержали ответ Путина на изъятие активов РФ на Западе

Комментаторы отметили, что захват российских активов в США и Европе показал, что западным странам нельзя доверять.

Пользователи заявили, что действия США и Европы нельзя оставлять без ответа. Читатели призвали воздействовать на Запад его же методами.

«Других они не понимают», - написал один из комментаторов.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах во вторник, 25 апреля. Иностранные активы в РФ могут передать во временное управление Росимуществу, сообщает «Радиоточка НСН».

