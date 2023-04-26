В Китае поддержали ответ Путина на изъятие активов РФ на Западе
Читатели китайской газеты «Гуаньча» поддержали решение президента РФ Владимира Путина об ответных мерах в случае конфискации российских активов в западных странах, передает портал «ИноСМИ».
Комментаторы отметили, что захват российских активов в США и Европе показал, что западным странам нельзя доверять.
Пользователи заявили, что действия США и Европы нельзя оставлять без ответа. Читатели призвали воздействовать на Запад его же методами.
«Других они не понимают», - написал один из комментаторов.
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах во вторник, 25 апреля. Иностранные активы в РФ могут передать во временное управление Росимуществу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru