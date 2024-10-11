В Госдуме могут лишить мандатов двух депутатов

Сначала Госдума может лишить парламентариев должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты. Система анализа результатов голосований Госдумы зафиксировала последнее участие Напсо в голосовании 24 сентября. Пайкин в последний раз был активен в системе в апреле 2023 года.

Ранее вопрос о лишении мандатов этих депутатов поднимался в ноябре 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

