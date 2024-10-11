В Госдуме могут лишить мандатов двух депутатов

В ближайшее время своих мандатов могут лишиться два депутата Госдумы от партии ЛДПР, среди которых оказались Юрий Напсо и Борис Пайкин, сообщает РБК со ссылкой на источники в Думе.

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Сначала Госдума может лишить парламентариев должностей в комитетах, а затем они сложат мандаты. Система анализа результатов голосований Госдумы зафиксировала последнее участие Напсо в голосовании 24 сентября. Пайкин в последний раз был активен в системе в апреле 2023 года.

Ранее вопрос о лишении мандатов этих депутатов поднимался в ноябре 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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