СМИ: В Госдуме могут лишить мандатов еще двух депутатов за прогулы

Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях, Юрий Напсо не голосовал с 11 апреля текущего года. Он вернулся к своей рабочей обязанности в первый день ноября, когда лишили депутатских мандатов Василия Власова и Вадима Белоусова.

Пайкин же последний раз голосовал 6 апреля. За два дня до этого он отдал свой голос в девяти вопросах повестки, уточняет издание.

Источник отмечает, что Напсо и Пайкин продолжительное время числились на больничном, и на сегодняшний день окончательного решения по вопросу о лишении мандатов еще не принято.

