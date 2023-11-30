СМИ: В Госдуме могут лишить мандатов еще двух депутатов за прогулы
В Госдуме решается вопрос о лишении мандата двух депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо за прогулы заседаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Согласно данным системы анализа результатов голосований на заседаниях, Юрий Напсо не голосовал с 11 апреля текущего года. Он вернулся к своей рабочей обязанности в первый день ноября, когда лишили депутатских мандатов Василия Власова и Вадима Белоусова.
Пайкин же последний раз голосовал 6 апреля. За два дня до этого он отдал свой голос в девяти вопросах повестки, уточняет издание.
Источник отмечает, что Напсо и Пайкин продолжительное время числились на больничном, и на сегодняшний день окончательного решения по вопросу о лишении мандатов еще не принято.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru