Депутат Власов оспорит лишение его мандата в Верховном суде

Он отметил, что партии «Справедливая Россия» и КПРФ в голосовании участия не принимали. При этом либерал-демократы предложение лишить его мандата, наоборот, поддержали.

Власов подчеркнул, что в его случае из Госдумы изгнали не тех, кто «несколько созывов не ходят на заседания или месяцами не посещают», а активных депутатов, «поднимающих вопросы острые».

«Нашли лазейку по линии комитета, но там всё не так уж и просто... я пойду в суд и буду доказывать свою правоту, потому что они очень много где наследили и подставили, я думаю, сами себя», — указал он.

Парламентарий добавил, что при предыдущем главе ЛДПР Владимире Жириновском такое вряд ли бы произошло.

Ранее Госдума лишила мандатов депутатов Вадима Белоусова («Справедливая Россия») и Василия Власова (ЛДПР) по причине их отсутствия на заседаниях комиссий и комитетов, членами которых они являлись, в течение 30 и более дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

