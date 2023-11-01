Депутат Власов оспорит лишение его мандата в Верховном суде
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, которого лишили мандата, намерен оспорить решение нижней палаты парламента в Верховном суде, сообщает Газета.Ru.
Он отметил, что партии «Справедливая Россия» и КПРФ в голосовании участия не принимали. При этом либерал-демократы предложение лишить его мандата, наоборот, поддержали.
Власов подчеркнул, что в его случае из Госдумы изгнали не тех, кто «несколько созывов не ходят на заседания или месяцами не посещают», а активных депутатов, «поднимающих вопросы острые».
«Нашли лазейку по линии комитета, но там всё не так уж и просто... я пойду в суд и буду доказывать свою правоту, потому что они очень много где наследили и подставили, я думаю, сами себя», — указал он.
Парламентарий добавил, что при предыдущем главе ЛДПР Владимире Жириновском такое вряд ли бы произошло.
Ранее Госдума лишила мандатов депутатов Вадима Белоусова («Справедливая Россия») и Василия Власова (ЛДПР) по причине их отсутствия на заседаниях комиссий и комитетов, членами которых они являлись, в течение 30 и более дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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