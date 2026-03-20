Россия оказалась в середине рейтинга счастливых стран

Эксперты ООН в сотрудничестве с исследовательской компанией Gallup представили Рейтинг счастья стран мира, в который вошли 147 государств, сообщает «Коммерсант».

ВЦИОМ: Восемь из десяти россиян ощущают себя счастливыми

Россия заняла в списке 79-е место, расположившись между Боливией и Венесуэлой. Для сравнения: годом ранее страна находилась на 66-й позиции, а пик российского «счастья» пришелся на 2016 год, когда удалось занять 49-е место. Бессменным лидером списка седьмой год подряд остается Финляндия. В пятерку самых счастливых стран также попали Исландия, Дания, Коста-Рика и Швеция. Аутсайдерами списка стали Афганистан, Сьерра-Леоне и Малави. Украина в этом году заняла 111-ю строчку.

Исследования показали, что удовлетворенность жизнью выше у тех, кто редко пользуется соцсетями. При этом характер интернет-активности имеет решающее значение: обучение, общение и создание контента повышают удовлетворенность, в то время как игры и бесцельный серфинг — понижают.

Ранее профессор раскрыл, почему новосибирцы и свердловчане самые счастливые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

