Глава евродипломатии Каллас сравнила начало войны с «любовным романом»
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сравнила начало войны с «любовным романом», сообщает Politico.
По ее словам, в конфликт легко вступить, но трудно из него выйти. На заседании Евросовета в Брюсселе политик предупредила лидеров Европейского союза о риске вовлечения в затяжной конфликт на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана.
Каллас призвала избегать участия в «бессрочной войне», при этом указав на необходимость защиты интересов Евросоюза в регионе. Дипломат отметила, что у стран ЕС нет намерения расширять на Ормузский пролив мандат военно-морской миссии ЕС в Красном море Aspides.
Ранее в Евросоюзе заявили, что ведутся переговоры с Ираном по вопросу разблокировки судоходства в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
