В Госдуме хотят запретить «противоречащее интересам РФ» следствие

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий наступление ответственности для сотрудников международных организаций, в которых не участвует Россия, за ведение следственных действий на территории страны в целях, которые противоречат её интересам. Автором законодательной инициативы стал глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кабинет министров в целом поддержал документ, но с замечаниями, которые рекомендовано устранить до внесения его в Госдуму для голосования, передает РБК. Автор законопроекта поясняет, что Международный уголовный суд, а также правоохранительные и судебные органы недружественных стран собирают доказательства преступлений, «якобы совершенных российскими военнослужащими и должностными лицами в связи с проведением специальной военной операции на Украине».