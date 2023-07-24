В Госдуме хотят запретить «противоречащее интересам РФ» следствие

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий наступление ответственности для сотрудников международных организаций, в которых не участвует Россия, за ведение следственных действий на территории страны в целях, которые противоречат её интересам. Автором законодательной инициативы стал глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кабинет министров в целом поддержал документ, но с замечаниями, которые рекомендовано устранить до внесения его в Госдуму для голосования, передает РБК. Автор законопроекта поясняет, что Международный уголовный суд, а также правоохранительные и судебные органы недружественных стран собирают доказательства преступлений, «якобы совершенных российскими военнослужащими и должностными лицами в связи с проведением специальной военной операции на Украине».

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В рамках этой деятельности граждан России, в том числе военных, могут побуждать выезжать за границу для того, чтобы их задержать, а также опрашивать дистанционно. В марте 2022 года Совет по правам человека при ООН учредил Независимую международную комиссию по расследованию нарушений на Украине.

В середине марта Международный уголовной суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменили «незаконную депортацию детей». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», из-за этого российский лидер решил принять участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе в дистанционном формате.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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