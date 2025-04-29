Участники СВО заподозрили пензенского депутата в ношении чужих наград

Трое участников специальной военной операции (СВО) и трое ветеранов спецназа заподозрили, что депутат из Пензы Алексей Иванов носит чужие награды, сообщил «Коммерсант».

Они направили обращение к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву с просьбой проверить законность ношения боевых наград Ивановым. В обращении они со ссылкой на необходимые документы также указали, что депутат был награжден в 1996 году только медалью «За отвагу».

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Однако на фотографиях в соцсетях на Иванове есть та же награда, но образца СССР, которую он получить в силу возраста не мог.

Участники СВО уточнили, что полиция начала проверку по факту законности ношения этой медали.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ, певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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