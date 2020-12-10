В Госдуме хотят расширить условия для признания НКО иноагентами

Парламентарий напомнил, что сейчас НКО может быть признано иноагентом, если получило денежные средства или имущество от иностранного государства, юридического или физического лица, а также от российской организации с иностранным участием.

По мнению Фёдорова, такую норму можно легко обойти. Например, когда средства от иностранного источника получает лично руководитель организации.

Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН выразил опасения, что иноагентом в России может быть признан каждый.



