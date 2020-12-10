В Госдуме хотят расширить условия для признания НКО иноагентами
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иностранными агентами НКО, если их учредители или руководители получают средства из иностранных источников. Соответствующее письмо он направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что сейчас НКО может быть признано иноагентом, если получило денежные средства или имущество от иностранного государства, юридического или физического лица, а также от российской организации с иностранным участием.
По мнению Фёдорова, такую норму можно легко обойти. Например, когда средства от иностранного источника получает лично руководитель организации.
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН выразил опасения, что иноагентом в России может быть признан каждый.
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