Глава СПЧ выступил против конфискации собственности критикующих спецоперацию
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что лишение собственности или гражданства россиян, критикующих действия властей, противоречат Конституции РФ.
Об этом Фадеев сообщил во время заседания совета. Он отметил, что депутаты «имеют право принять любые законы, но эти законы не должны противоречить конституции». Правозащитник подчеркнул, что лишать граждан собственности было бы незаконно, передает РИА Новости.
В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отмечал, что для таких изменений потребуется внести поправки в Уголовный кодекс РФ.
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